Лавров про постачання зброї для "ЛДНР": потрібно виконати "Мінськ", тоді всі питання відпадуть
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що поставки зброї окупаційній владі Донбасу залежать від виконання Україною Мінських угод. Зокрема, за особливим статусом Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Тут у нас однозначно є позиція (щодо надання зброї "Л/ДНР", - ред.). Ми є прихильниками безумовного виконання Києвом Мінських угод. Західні куратори українського режиму, в тому числі американці, заявили, що вони доб'ються виконання Києвом пунктів по Мінському комплексу. Особливо щодо виконання зобов'язань за особливим статусом Донбасу", - заявив він.
При цьому він підкреслив, що поставки озброєння залежать виключно від виконання "Мінська".
"Виходжу з того, що це зобов'язання на заході лежить і він повинен забезпечити виконання Києвом Мінських угод, тоді всі питання відпадуть", - додав Лавров.
Раніше перший віце-спікер Ради Федерації Андрій Турчак заявити, що РФ повинна зайнятися поставками окремих видів озброєння для "Л / ДНР".
"У цих умовах Росія повинна надати" Луганській і Донецькій народним республікам "необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності і стримування явно підготовлюваної Києвом військової агресії", - заявив Турчак.
Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що РФ поки не розглядає можливість офіційного визнання так званих "Л/ДНР".