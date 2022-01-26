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Лавров про постачання зброї для "ЛДНР": потрібно виконати "Мінськ", тоді всі питання відпадуть

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Середа 26 січня 2022 14:40
Лавров про постачання зброї для "ЛДНР": потрібно виконати "Мінськ", тоді всі питання відпадуть Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що поставки зброї окупаційній владі Донбасу залежать від виконання Україною Мінських угод. Зокрема, за особливим статусом Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Тут у нас однозначно є позиція (щодо надання зброї "Л/ДНР", - ред.). Ми є прихильниками безумовного виконання Києвом Мінських угод. Західні куратори українського режиму, в тому числі американці, заявили, що вони доб'ються виконання Києвом пунктів по Мінському комплексу. Особливо щодо виконання зобов'язань за особливим статусом Донбасу", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що поставки озброєння залежать виключно від виконання "Мінська".

"Виходжу з того, що це зобов'язання на заході лежить і він повинен забезпечити виконання Києвом Мінських угод, тоді всі питання відпадуть", - додав Лавров.

Раніше перший віце-спікер Ради Федерації Андрій Турчак заявити, що РФ повинна зайнятися поставками окремих видів озброєння для "Л / ДНР".

"У цих умовах Росія повинна надати" Луганській і Донецькій народним республікам "необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності і стримування явно підготовлюваної Києвом військової агресії", - заявив Турчак.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що РФ поки не розглядає можливість офіційного визнання так званих "Л/ДНР".

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