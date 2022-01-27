У Путина отреагировали на инициативу о поставках оружия для "ЛДНР": это что-то новое

Российский президент Владимир Путин знает об инициативе его партии "Единая Россия", которая касается официальных поставок оружия для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Причем данная инициатива якобы является "чем-то новым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Президенту прекрасно известно об этом мнении. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является. Но сейчас нет реакции президента", - отметил он.

В то же время он уточнил, что Россия раньше якобы не поставляла оружие на оккупированный Донбасс.

"Это что-то новое", - подчеркнул Песков.