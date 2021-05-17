У Путіна відреагували на ідею обміну Медведчука на засуджених у Росії українців

У Кремлі відреагували на ідею обміну нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, на українських політв'язнів у Росії. У президента РФ Володимира Путіна ситуацію з Медведчуком назвали внутрішньоукраїнською політичною кухнею.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
За його словами, РФ навряд чи може серйозно розглядати пропозицію України про обмін Медведчука на засуджених в РФ українців.
"Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно цю ідею розглядати", - сказав він.
Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов допустив обмін Медведчука на українських політв'язнів в Росії, але це могло б стати можливим у разі засудження політика.
Нагадаємо, 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку - цілодобовий домашній арешт до 9 липня 2021 року.
Як писало РБК-Україна, після цього, на Медведчука наділи електронний браслет.