У Путина отреагировали на идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев

В Кремле отреагировали на идею обмена нардепа Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, на украинских политзаключенных в России. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене Медведчука на осужденных в РФ украинцев.
"Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать", - сказал он.
Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Медведчука на украинских политзаключенных в России, но это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.
Напомним, 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку - круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года.
Как писало РБК-Украина, после этого, на Медведчука надели электронный браслет.