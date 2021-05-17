У Путина отреагировали на идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев

В Кремле отреагировали на идею обмена нардепа Виктора Медведчука , которого подозревают в госизмене, на украинских политзаключенных в России. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней.

По его словам, РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене Медведчука на осужденных в РФ украинцев.

"Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать", - сказал он.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Медведчука на украинских политзаключенных в России, но это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.