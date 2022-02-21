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У Путіна відмовилися коментувати постачання російської зброї до "ЛДНР"

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 11:44
У Путіна відмовилися коментувати постачання російської зброї до "ЛДНР" Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі відмовилися коментувати можливість постачання зброї на окуповані території Донбасу на запит ватажків так званих "ЛДНР". При цьому там заявили, що ситуація є "надзвичайно напруженою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Я залишу без коментарів це питання. Ситуація справді надзвичайно напружена. Там ми не бачимо ознак зниження рівня напруженості. Інтенсивніше стають провокації, обстріли. Звичайно, це викликає дуже глибоке занепокоєння", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 лютого, бойовики 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Додамо, станом на 9 ранку на Донбасі зафіксовано 8 порушень "тиші".

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Володимир Путін Донбас ДНР Пєсков
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