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Ситуація на Донбасі: український військовий отримав поранення

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 09:20
Ситуація на Донбасі: український військовий отримав поранення Фото: на Донбасі отримав поранення український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики вчора 80 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, а сьогодні зафіксовано вже 8 порушень "тиші". Отримав поранення один український військовий.

Про це заявив на брифінгу начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

Станом на 9 ранку на Донбасі зафіксовано 8 порушень "тиші".

"Всі вони з застосуванням забороненого мінськими домовленностями озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, його стан задовільний", - повідомив Ковальчук.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 лютого, бойовики 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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