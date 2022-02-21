У Путина отказались комментировать поставки российского оружия в "ЛДНР"

В Кремле отказались комментировать возможность поставки оружия на оккупированные территории Донбасса по запросу главарей так называемых "ЛДНР". При этом там заявили, что ситуация является "чрезвычайно напряженной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".