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У Путина отказались комментировать поставки российского оружия в "ЛДНР"

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 11:44
У Путина отказались комментировать поставки российского оружия в "ЛДНР" Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле отказались комментировать возможность поставки оружия на оккупированные территории Донбасса по запросу главарей так называемых "ЛДНР". При этом там заявили, что ситуация является "чрезвычайно напряженной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Я оставлю без комментариев этот вопрос. Ситуация действительно чрезвычайно напряженная. Там мы не видим признаков снижения уровня напряженности. Интенсивнее становятся провокации, обстрелы. Конечно, это вызывает очень глубокое беспокойство", - сказал Песков.

Напомним, за минувшие сутки, 20 февраля, боевики 80 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Добавим, по состоянию на 9 утра на Донбассе зафиксировано 8 нарушений "тишины".

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