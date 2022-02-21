На Донбасі 80 порушень за добу і 8 з ранку. У штабі ООС підбили підсумки обстрілів
За минулу добу, 20 лютого, бойовики 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого поранений український військовий. Крім того, вони продовжили обстріли сьогодні з ранку - вже зафіксовано 8 порушень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
За минулу добу, 20 лютого, з боку окупантів зафіксовано 80 порушень припинення вогню, при цьому 72 них з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
Шість разів окупанти обстріляли Красногорівку з артилерії 122-го та 152-го калібру та мінометів 120-го калібру.
В районі Авдіївки вогонь відкривався тричі з мінометів 120-го і 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Двічі обстрілювали Гранітне з мінометів 120-го та 82-го калібру.
Три рази окупанти вели вогонь по Старогнатівці. Обстріли проводилися з мінометів 120-го і 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів.
Шість разів обстрілювали Луганське з артилерії 122-го калібру, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Селище Опитне бойовики обстрілювали три рази з мінометів калібру 120 мм.
Двічі відкривали вогонь по Пісках з мінометів 120-го і 82-го калібру.
Три рази обстрілювали Новогнатівку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм.
Чотири рази вели вогонь по Щастю з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Чотири рази окупанти били в бік Новотошківського з артилерії 152 калібру, мінометів 120-го калібру.
Чотири рази окупанти відкривали вогонь у бік Світлодарська з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Три рази обстрілювали Троїцьке і Болотне. По Троїцькому відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм. по Болотному - з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм.
Населений пункт Тарамчук обстрілювався з артилерії калібру 122 мм.
Старомихайлівку обстрілювали з мінометів калібру 120 мм.
У бік Артема обстріли велися з мінометів 120-го калібру.
Причепилівка - з артилерії калібру 152 мм.
Павлопіль - з мінометів калібру 82 мм.
Золоте - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
Кримське - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Лопаскіне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новогригорівку - зі станкових протитанкових гранатометів.
Трудовське - з артилерії 122-го калібру.
Мар'їнку обстріляли двічі з мінометів 120-го калібру.
Двічі обстріляли Калинове з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Миколаївку обстрілювали з мінометів 120-го калібру.
Двічі обстріляли Новозванівку з мінометів 120-го калібру.
Богданівку обстріляли два рази з артилерії 122-го калібру.
Шуми - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі окупанти обстрілювали Станицю Луганську. Обстріли велися з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів.
По Нью-Йорку відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Новолуганське обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, Старий Айдар - з мінометів 120-го калібру, Лобачеве - з артилерії 122-го калібру, нову Михайлівку - з мінометів 120-го калібру, Мемрик – з артилерії 152-го калібру, Залізне - з мінометів калібру 120 мм.
В результаті обстрілів один військовослужбовець ООС отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться в лікувальному закладі.
"Стан здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
За сьогодні, 21 лютого, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції з озброєння, забороненого "Мінськом".
Окупанти обстріляли такі населені пункти, як:
Талівка - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Пищевик - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Водяне - з мінометів калібру 120 мм.
Красногорівка - з мінометів калібру 120 мм.
Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
Станиця Луганська - з артилерії калібру 122 мм.
Нагадаємо, що 19 лютого бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. Внаслідок цих обстрілів двоє бійців загинули, четверо отримали поранення.