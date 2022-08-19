Путіна потрібно виключити з G20, - кандидат у прем'єри Великої Британії

Країни G20 повинні заборонити президенту Росії Володимиру Путіну відвідувати свої зустрічі до тих пір, поки Москва не зупинить війну в Україні.

Про це заявив Ріші Сунак, один з кандидатів на пост британського прем'єра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кандидат у прем'єри також закликав країни G20 відправити Путіну чіткий сигнал про те, що у нього немає місця за столом переговорів до тих пір, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.

"Наші партнери і союзники по G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить Путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей вбивають в їх ліжках, поки вони сплять", — заявив Сунак.

Раніше радник керівника ВП Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній Путін.

Додамо, до цього стало відомо, що президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Однак до цього в Кремлі робили різні суперечливі заяви. Спочатку помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що глава Кремля має намір взяти участь у саміті G20.

Після чого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі ще не вирішили, чи буде російський диктатор присутній на саміті, заявивши, що вирішиться це питання "в потрібний час".

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