ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путіна потрібно виключити з G20, - кандидат у прем'єри Великої Британії

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 19 серпня 2022 13:27
Путіна потрібно виключити з G20, - кандидат у прем'єри Великої Британії
Автор: Константин Широкун

Країни G20 повинні заборонити президенту Росії Володимиру Путіну відвідувати свої зустрічі до тих пір, поки Москва не зупинить війну в Україні.

Про це заявив Ріші Сунак, один з кандидатів на пост британського прем'єра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наші партнери і союзники по G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить Путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей вбивають в їх ліжках, поки вони сплять", — заявив Сунак.

Кандидат у прем'єри також закликав країни G20 відправити Путіну чіткий сигнал про те, що у нього немає місця за столом переговорів до тих пір, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.

Раніше радник керівника ВП Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній Путін.

Додамо, до цього стало відомо, що президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Однак до цього в Кремлі робили різні суперечливі заяви. Спочатку помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що глава Кремля має намір взяти участь у саміті G20.

Після чого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі ще не вирішили, чи буде російський диктатор присутній на саміті, заявивши, що вирішиться це питання "в потрібний час".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Володимир Путін G20 Саміт G20
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам