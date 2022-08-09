Зеленський поїде на саміт G20, якщо там буде Путін, - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній російський президент Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю BBC .

За його словами, Зеленський вважає, що він повинен перебувати на території України і онлайн-формати дозволяють ефективно працювати на будь-яких самітах.

При цьому радник глави ОП зазначив, що якщо на саміт приїде Путін, то українська делегація повинна буде обміркувати необхідність своєї присутності.