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Зеленський поїде на саміт G20, якщо там буде Путін, - Подоляк

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Київ, Вівторок 09 серпня 2022 11:53
Зеленський поїде на саміт G20, якщо там буде Путін, - Подоляк Фото: Зеленський поїде на саміт G20, якщо там буде Путін (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній російський президент Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю BBC.

За його словами, Зеленський вважає, що він повинен перебувати на території України і онлайн-формати дозволяють ефективно працювати на будь-яких самітах.

При цьому радник глави ОП зазначив, що якщо на саміт приїде Путін, то українська делегація повинна буде обміркувати необхідність своєї присутності.

"Тому що присутність Путіна в будь-якому місці, на будь-якому саміті побічно означає, що організатори саміту легітимізують позицію Росії, яка напала на суверенну державу. Ви ніби даєте таким чином знати всім іншим: дивіться, ми вважаємо, що Росія мала право прийти і вбити українських дітей. Треба так до цього ставитися", - зазначив Подоляк.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення брати участь у цьому саміті раніше також прийняв і президент України Володимир Зеленський.

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