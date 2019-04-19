У Путіна назвали очікування від виборів президента України

Після українських виборів 2019 російська влада розраховує на налагодження відносин з Києвом. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, обраному українському президенту варто було б докласти зусиль до налагодження відносин між країнами.

"Жодні угоди з Путіним чи Москвою не потрібні. Потрібно вибудовувати нормальні, добрі, взаємовигідні відносини на основі взаємної довіри, відносини співпраці і взаємодії, які в інтересах і росіян і українців, що живуть і в Росії, і в Україні", - сказав Пєсков.

Щодо ситуації на Донбасі Пєсков підкреслив відсутність альтернативи мінськими угодами. Крім того, Кремль розраховує, що президент України не буде дотримуватися "силових методів вирішення ситуації на Донбасі".

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вважає російського президента Володимира Путіна своїм ворогом.

У той же час в Кремлі заявляли, що Путін завжди відкритий до переговорів з Україною, за винятком тих ситуацій, коли діалог "намагаються обрамити різними провокаціями і прикрасити диверсіями".



