У Путина назвали ожидания от выборов президента Украины

После украинских выборов 2019 российские власти рассчитывают на налаживание отношений с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, избранному украинскому президенту следовало бы приложить усилия к налаживанию отношений между странами.

"Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и в Украине", - сказал Песков.

Относительно ситуации на Донбассе Песков подчеркнул отсутствие альтернативы минским соглашениям. Кроме того, Кремль рассчитывает, что президент Украины не будет придерживаться "силовых методов разрешения ситуации на Донбассе".

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим врагом.

В то же время в Кремле заявляли, что Путин всегда открыт к переговорам с Украиной, за исключением тех ситуаций, когда диалог "пытаются обрамить различными провокациями и разукрасить диверсиями".