У Путина назвали "краеугольный" вопрос в переговорах с Украиной

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Украина рассчитывала получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, однако этого так и не произошло.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО начались с новой силой после того, как США предложили свой мирный план по урегулированию войны в Украине.

При этом недавно стало известно, что Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и РФ. Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

Также президент США Дональд Трамп отметил, что понимание того, что Украина не будет вступать в НАТО, сформировалось задолго до того, как об этом начал говорить российский диктатор Владимир Путин.

При этом, по данным СМИ, администрация президента США готова предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на 5 статье НАТО.