У Путіна назвали "червоні лінії" Росії щодо Заходу

У Кремлі розповіли, які саме "червоні лінії" не повинні перетинати країни Заходу щодо Російської Федерації. Серед них-втручання у внутрішні справи РФ, включаючи вибори, і образи.

Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють РИА Новости.

Сьогодні Володимир Путін заявив, що" організатори провокацій "проти Росії пошкодують"так, як давно ні про що не шкодували". "Сподіваюся, нікому не прийде в голову перейти щодо Росії "червону межу". А де вона буде проходить Москва буде визначати сама в кожному конкретному випадку", - сказав Путін. новина доповнюється