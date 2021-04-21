У Путина назвали "красные линии" России в отношении Запада

В Кремле рассказали, какие именно "красные линии" не должны пересекать страны Запада в отношении Российской Федерации. Среди них - вмешательство во внутренние дела РФ, включая выборы, и оскорбления.
Об этом рассказал прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
Сегодня Владимир Путин заявил, что "организаторы провокаций" против России пожалеют "так, как давно ни о чем не жалели".
"Надеюсь, никому не прийдет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае", - сказал Путин.
Напомним, Путин также заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ"
Ранее, в своем обращении Путин вспомнил и об Украине, а именно о Викторе Януковиче. Однако, он мало говорил об Украине, в частности Донбассе.
РБК-Украина писало, что Путина отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. В Кремле считают, что для этого нужны предпосылки.