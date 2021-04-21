UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина назвали "красные линии" России в отношении Запада

Автор: РБК-Украина

В Кремле рассказали, какие именно "красные линии" не должны пересекать страны Запада в отношении Российской Федерации. Среди них - вмешательство во внутренние дела РФ, включая выборы, и оскорбления.

Об этом рассказал прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Сегодня Владимир Путин заявил, что "организаторы провокаций" против России пожалеют "так, как давно ни о чем не жалели".

"Надеюсь, никому не прийдет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае", - сказал Путин.

Напомним, Путин также заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ"

Ранее, в своем обращении Путин вспомнил и об Украине, а именно о Викторе Януковиче. Однако, он мало говорил об Украине, в частности Донбассе.

РБК-Украина писало, что Путина отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. В Кремле считают, что для этого нужны предпосылки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинПесков
Читайте также
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на Донбассе
Путин - Западу: мы не хотим сжигать мосты, но ответ будет ассиметричным, жестким
Прогноз погоды