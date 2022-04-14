У Путіна хочуть повернути очні переговори України і Росії в Білорусь

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про відсутність розуміння про перспективи продовження переговорів України і Росії в очному форматі. Він додав, що Москва виступає за проведення зустрічі в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова.