У Путіна хочуть повернути очні переговори України і Росії в Білорусь
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про відсутність розуміння про перспективи продовження переговорів України і Росії в очному форматі. Він додав, що Москва виступає за проведення зустрічі в Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова.
"Ні, поки нічого немає", - сказав представник Кремля, відповідаючи на питання про терміни проведення нових переговорів України і Росії в очному форматі.
Пєсков додав, що кращим майданчиком для очної зустрічі могла б стати Білорусь.
Нагадавши, переговори України та Росії тривають в онлайн-режимі. Однак, як зазначили в офісі президента, діалог просувається дуже важко.
Зазначимо, раніше Путін заявив про тупикову ситуацію в переговорах між Україною і Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!