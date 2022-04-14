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У Путіна хочуть повернути очні переговори України і Росії в Білорусь

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Москва, Четвер 14 квітня 2022 13:44
У Путіна хочуть повернути очні переговори України і Росії в Білорусь Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про відсутність розуміння про перспективи продовження переговорів України і Росії в очному форматі. Він додав, що Москва виступає за проведення зустрічі в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова.

"Ні, поки нічого немає", - сказав представник Кремля, відповідаючи на питання про терміни проведення нових переговорів України і Росії в очному форматі.

Пєсков додав, що кращим майданчиком для очної зустрічі могла б стати Білорусь.

Нагадавши, переговори України та Росії тривають в онлайн-режимі. Однак, як зазначили в офісі президента, діалог просувається дуже важко.

Зазначимо, раніше Путін заявив про тупикову ситуацію в переговорах між Україною і Росією.

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