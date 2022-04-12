Переговори продовжуються. Україна дотримується стамбульського комюніке, - Арахамія

Переговори між Російською Федерацією та Україною щодо гарантій безпеки продовжуються в онлайн-режимі. Наша країна не змінювала свої позиції й дотримується стамбульських домовленостей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови української делегації, народного депутата Давида Арахамії.

"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ (Сергій Лавров -ред.). Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в стамбульське комюніке . Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - пише Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лавров звинуватив Україну в тому, що наша країна, нібито, відходить від угод, досягнутих під час зустрічі переговорних делегацій у Стамбулі. Те ж саме повторив й президент Російської Федерації Володимир Путін.

Їх слова заперечив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який відзначив, що переговори проходять вкрай важко, оскільки українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими, а Росія тим часом продовжу тиснути на процес публічними заявами.

Війна Росії проти України триває сорок вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.