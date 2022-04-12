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Переговори продовжуються. Україна дотримується стамбульського комюніке, - Арахамія

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Вівторок 12 квітня 2022 20:57
Переговори продовжуються. Україна дотримується стамбульського комюніке, - Арахамія Фото: Давид Арахамія, глава фракції СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Переговори між Російською Федерацією та Україною щодо гарантій безпеки продовжуються в онлайн-режимі. Наша країна не змінювала свої позиції й дотримується стамбульських домовленостей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови української делегації, народного депутата Давида Арахамії.

"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ (Сергій Лавров -ред.). Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - пише Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лавров звинуватив Україну в тому, що наша країна, нібито, відходить від угод, досягнутих під час зустрічі переговорних делегацій у Стамбулі. Те ж саме повторив й президент Російської Федерації Володимир Путін.

Їх слова заперечив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який відзначив, що переговори проходять вкрай важко, оскільки українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими, а Росія тим часом продовжу тиснути на процес публічними заявами.

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