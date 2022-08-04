У Путіна знову хочуть переговорів, а між Баку та Єреваном загострився конфлікт: новини за 3 серпня

РФ нібито готова на мирні переговори з Україною, в Україні ліквідували агентурну мережу РФ, конфлікт між Баку та Єреваном знову загострився. Докладніше про те, що сталося у середу, 3 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

ЗСУ відбили спроби просування росіян у напрямках Мар'їнки та Білогірки, - Генштаб

Російські війська намагалися вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські бійці дали їм гідну відсіч. Також захисники відбили спроби просування окупантів у напрямку Білогірки Херсонської області.

Подробиці – в матеріалі РБК-України.

У Путіна знову захотіли переговорів з Україною "на своїх умовах"

РФ нібито готова на мирні переговори з Україною. Але лише на умовах російської сторони. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Росія була і залишається готовою до розв'язання української проблеми дипломатичним шляхом на своїх умовах. І тут просто доречно ще раз нагадати, що ці умови були узгоджені у Стамбулі, і вони були узгоджені обома сторонами - переговорниками Росії та України", - каже Пєсков. За його словами, українська сторона нібито "відмовилася" від цих умов, які "сама знає". При цьому сам Пєсков не уточнює, що він має на увазі.

В Україні ліквідували агентурну мережу РФ. Нею керував "Професор" з Одеси

СБУ викрила та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ Росії, яка передавала окупантам інформацію про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Керівником групи виявився мешканець Одеси. Він був завербований росіянами і отримав псевдонім "Професор". Він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших областей.

Конфлікт між Баку та Єреваном знову загострився

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. В середу, 3 серпня, на території невизнаної республіки знову стався обстріл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Азербайджану.

За даними відомства, сьогодні зранку члени незаконних формувань обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку Лачинського району. Стрілянина велася з території, де тимчасово розташований миротворчий контингент Росії. Відомо про одного загиблого солдата.

Негода накриє майже всю Україну

В Україні в четвер, 4 серпня, майже на всій території очікується негода. Сонячно буде лише у західних областях, проте там вночі похолодає до +11.

За даними синоптиків, очікуються короткочасні дощі та грози, а вдень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі. Лише у більшості західних областей без опадів.