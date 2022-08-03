ЗСУ відбили спроби просування росіян у напрямках Мар'їнки та Білогірки, - Генштаб

Російські війська намагалися вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські бійці дали їм гідну відсіч. Також захисники відбили спроби просування окупантів у напрямку Білогірки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Ворог деморалізований тотальним спротивом українського народу. Командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у війні.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Нагадаємо, 2 серпня українські військові знищили ще 180 росіян, а також збили 6 крилатих ракет. Загалом армія країни-агресора за час повномасштабної війни проти України втратила 41 350 своїх солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.