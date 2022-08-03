ЗСУ відбили спроби просування росіян у напрямках Мар'їнки та Білогірки, - Генштаб
Російські війська намагалися вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські бійці дали їм гідну відсіч. Також захисники відбили спроби просування окупантів у напрямку Білогірки Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без значних змін. На останньому росіяни обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.
- На Харківському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка. Завдали авіаудару неподалік Прудянки.
- Вели повітряну розвідку безпілотниками біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки.
- Задіяли засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.
- На Слов’янському напрямку загарбники здійснювали обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля, Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.
- На Краматорському напрямку ворог вів обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.
- На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Також росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.
- Противник вів штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка - Яковлівка, Покровське - Бахмут, Володимирівка - Соледар, Відродження - Кодема, Відродження - Зайцеве, Семигір’я - Кодема та Доломітне - Семигір’я. Всі спроби штурму ЗСУ відбили, завдали ворогу втрат та відкинули назад.
- На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.
- Загарбники намагалися вести наступ в напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка, Спартак - Авдіївка, Василівка - Красногорівка, Мінеральне - Авдіївка та на напрямку Донецьк - Піски, успіху не мали, відійшли.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Росіяни також завдали авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.
- Всі намагання противника просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки українські військові звели нанівець.
- На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.
- Завдали авіаційного удару біля урочища Андріївка.
- Вели наступальний бій в напрямку Білогірки, успіху не мали, відійшли.
- Зазначається, що росіяни не припиняють вести повітряну розвідку безпілотниками.
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