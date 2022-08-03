В Україні ліквідували агентурну мережу РФ. Нею керував "Професор" з Одеси

СБУ викрила та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ Росії, яка передавала окупантам інформацію про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Керівником групи виявився мешканець Одеси. Він був завербований росіянами і отримав псевдонім "Професор".

Він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших областей.

ФСБ цікавила інформація про дислокацію центрів прийняття рішень і стратегічні об’єкти критичної інфраструктури в регіонах України.

СБУ затримала "Професора" на "гарячому" - при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.

Ще один з агентів цієї мережі в Івано-Франківській області також уже затриманий. Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у державній зраді.