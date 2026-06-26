У Путина добиваются от США "объяснений" после резкого разворота Трампа в сторону Украины

В Кремле потребовали, чтобы США "определили свою позицию" по войне РФ против Украины на фоне заявлений об отсутствии договоренностей между Трампом и Путиным во время встречи на саммите в Анкоридже (Аляска).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Глава МИД РФ Сергей Лавров бросился возражать заявления главы Госдепа США Марка Рубио о результатах переговоров Трампа и Путина на Аляске.

Рубио накануне сообщил, что президент Штатов и глава Кремля не смогли достичь никаких договоренностей во время этого саммита.

"Со стороны Рубио не очень изящно говорить, что в Анкоридже не было никакого соглашения", - упрекнул Лавров своего американского коллегу.

По словам главы МИД РФ, на Аляске обсуждали предложения команды Трампа, которые Путин поддержал.

На фоне последних событий российский дипломат потребовал от Белого дома "объяснений".

К публичным жалобам присоединился и спикер Кремля Дмитрий Песков. Он начал утверждать, что Москва "никогда не считала США нейтральной страной в российско-украинской войне". Прес-секретарь Путина напомнил, что Штаты передали Украине очень много вооружений.

Несмотря на это, у Пескова возникли сомнения после заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Последний четко дал понять, что США перешли на сторону Украины.

"Я не думаю, что президент Макрон может каким-то образом претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Но никаких заявлений из США, подтверждающих это, мы до сих пор не слышали", - заявил Песков.