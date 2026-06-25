Была ли сделка по Украине между Трампом и Путиным в Анкоридже? Рубио дал четкий ответ
Никаких договоренностей по Украине на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже не было.
Как сообщает РБК-Украина , об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
Рубио отметил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске "были только предложения, а не соглашения" по завершению войны.
"На Аляске было сделано только предложение, а соглашения там никогда не было", - сказал госсекретарь США.
Он добавил, что США сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании войны России против Украины.
Соглашение между Трампом и Путиным
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин планировали масштабное распределение территорий Украины во время встречи в Анкоридже в прошлом году.
По его словам, ситуацию спасло решительное вмешательство Европы. В середине августа 2025 г. специальная делегация срочно вылетела в США. Европейские лидеры поставили ультиматум. Они назвали такое соглашение невозможным.
В то же время, на днях в Кремле заявили, что не ожидают реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров в Анкоридже, и продолжают делать ставку на достижение собственных целей.