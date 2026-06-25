Была ли сделка по Украине между Трампом и Путиным в Анкоридже? Рубио дал четкий ответ

Никаких договоренностей по Украине на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже не было.

Как сообщает РБК-Украина , об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио отметил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске "были только предложения, а не соглашения" по завершению войны.

"На Аляске было сделано только предложение, а соглашения там никогда не было", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что США сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании войны России против Украины.