У Путина очередное обострение. Зовет в Покровск и Купянск иностранных журналистов

Заявления РФ об окружении войск ВСУ

Напомним, в среду, 29 октября, Путин сделал абсурдное заявление о якобы окружении Купянска. Диктатор выразил желание пригласить иностранных журналистов в город, чтобы они все увидели собственными глазами.

Вечером того же дня украинские военные сообщили, что в Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои. Заявления РФ о якобы окружении украинских войск они назвали "выдумкой и фантазией".

Ранее, 26 октября, российские оккупанты сообщили Путину, что на нескольких направлениях ВСУ якобы попали в окружение россиян. Известно, что речь шла о Покровском и Купянском направлениях.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский опроверг эту информацию. Во вторник, 28 октября, украинские военные также опровергли заявления российских захватчиков об окружении Купянска.