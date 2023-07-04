Путина ждут новые мятежи из-за мягкой реакции на бунт Пригожина, - NYT

Российский диктатор Владимир Путин в будущем может столкнуться с новыми мятежами из-за своей реакции на бунт руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, Путин в последние годы слишком много внимания уделял собственной охране и силовым структурам. Он увеличивал им выплаты и возможности. Именно это может создать проблемы в будущем, потому что внутри этих структур могут соблазниться и устроить свой бунт.

Эксперты считают, что реакция Путина на бунт Пригожина была слишком мягкой и больше напоминает пряник, чем плеть. Кроме того, недавно Путин устроил в Кремле церемонию для сил безопасности. Кроме того, военным, полиции и другим работникам силовых структур назначена официальная надбавка в 10,5%.

"Вполне возможно, что, смотря на то, как развивался мятеж Пригожина, некоторые другие игроки в спецслужбах увидят для себя это, скажем так, более вероятным направлением действий, чем было к опыту Пригожина. … Краткосрочно Путин здесь победил. Но в долгосрочной перспективе это дестабилизирующая ситуация", - считает профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об уходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

27 июня стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" находится на территории Беларуси. При этом Лукашенко заявил о желании принять наемников Пригожина в состав своей армии.

При этом на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, чтооборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

К тому же, в Польше приняли решение укрепить границу с Беларусью из-за перемещения в страну наемников ЧВК "Вагнера".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.

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