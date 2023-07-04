Путіна чекають нові заколоти через м'яку реакцію на бунт Пригожина, - NYT

Російський диктатор Володимир Путін у майбутньому може зіштовхнутись з новими заколотами через свою реакцію на бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, Путін останні роки занадто багато уваги приділяв власній охороні та силовим структурам. Він збільшував їм виплати та повноваження. Саме це може створити проблеми у майбутньому, бо всередині цих структур можуть спокуситися і влаштувати власний бунт.

Експерти вважають, що реакція Путіна на бунт Пригожина була занадто м'якою і більше нагадує пряник, аніж батіг. Окрім цього нещодавно Путін влаштував у Кремлі церемонію для сил безпеки. Окрім того, військовим, поліції та іншим працівникам силових структур призначили офіційну надбавку у 10,5%.

"Цілком можливо, що, дивлячись на те, як розвивався заколот Пригожина, деякі інші гравці у спецслужбах побачать для себе це, скажімо так, більш вірогідним напрямком дій, ніж було до досвіду Пригожина. … Короткостроково Путін тут переміг. Але в довгостроковій перспективі це ситуація, яка дестабілізує", - вважає професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних у Росії, завершився домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина із частиною найманців до Білорусі.

27 червня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко заявив про бажання прийняти найманців Пригожина до складу своєї армії.

При цьому станом на 1 липня переміщення найманців до Білорусі не фіксували.

За даними ЗМІ, Росія може використати бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі для диверсійних місій.

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час перевороту Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

До того ж у Польщі ухвалили рішення укріпити кордон з Білоруссю через переміщення до країни найманців ПВК "Вагнера".

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий захищатися від Білорусі та Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.