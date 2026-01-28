ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Путина видят "прогресс" в трехсторонних переговорах по Украине

Россия, Среда 28 января 2026 13:12
UA EN RU
У Путина видят "прогресс" в трехсторонних переговорах по Украине Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Кремле "положительно оценивают" начало прямых переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Работа экспертных групп в рамках переговоров будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, которые цитируют спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Песков в частности заявил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби - это "сложные переговоры", которые начались на экспертном уровне. Это в Кремле считают хорошей новостью.

"Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться", - отметил он.

В целом Песков назвал обсуждение "прогрессом", но сразу добавил, что все, мол, будет зависеть от "конструктивизма" переговорщиков, очевидно имея в виду США и Украину.

"Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - добавил спикер российского диктатора.

Напомним, что на выходных в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры - Украины, России и США. В целом переговоры получили положительную оценку со стороны американской стороны. Украина также охарактеризовала трехсторонние переговоры очень хорошо. Следующая встреча состоится 1 февраля.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время встреч в Абу-Даби стороны проработали все пункты 20-пунктного мирного плана, а количество спорных вопросов в процессе переговоров существенно сократилось.

Со своей стороны отметим, что источник РБК-Украина сообщал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер. Фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга. Еще существует ряд чувствительных вопросов, по поводу которых будут вестись обсуждения, среди них - территории, гарантии безопасности и ЗАЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин