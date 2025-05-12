У Путина 12 часов на перемирие: Германия поставила ультиматум России

По словам представителя немецкого правительства Стефана Корнелиуса, Россия должна ответить на предложение о прекращении огня до конца дня или столкнуться с санкциями

Как пишет СМИ, Германия предупредила, что "часы тикают". Если Москва не примет это требование, "начнется подготовка" к новым санкциям.

"У нас еще есть 12 часов до конца дня, и если к тому времени не будет заключено перемирие, европейская сторона начнет подготовку к санкциям", - сказал Корнелиус.

Предложение о перемирии

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа развернула активную политическую и дипломатическую кампанию, направленную на прекращение войны в Украине.

Сейчас Вашингтон предлагает Киеву и Москве объявить 30-дневное перемирие на линии фронта. В то же время президент РФ Владимир Путин выдвигает встречные условия: остановить мобилизацию в Украине и прекратить поставки оружия со стороны западных стран.

Во время саммита в Киеве 10 мая лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" установили для России дедлайн по согласованию 30-дневного перемирия. В случае отказа агрессору грозит новый пакет международных санкций.

Дожмет ли Запад Путина до объявления перемирия на 30 дней в Украине, - читайте в нашем авторском материале.