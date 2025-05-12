У Путіна 12 годин на перемир’я: Німеччина поставила ультиматум Росії

За словами речника німецького уряду Стефана Корнеліуса, Німеччина попередила, що "годинник цокає". Якщо Москва не прийме цю вимогу, "почнеться підготовка" до нових санкцій.

"У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир'я, європейська сторона розпочне підготовку до санкцій", - сказав Корнеліус.

Пропозиція щодо перемир'я

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розгорнула активну політичну та дипломатичну кампанію, спрямовану на припинення війни в Україні.

Наразі Вашингтон пропонує Києву та Москві оголосити 30-денне перемир’я на лінії фронту. Водночас президент РФ Володимир Путін висуває зустрічні умови: зупинити мобілізацію в Україні та припинити постачання зброї з боку західних країн.

Під час саміту в Києві 10 травня лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" встановили для Росії дедлайн щодо погодження 30-денного перемир’я. У разі відмови агресору загрожує новий пакет міжнародних санкцій.

Чи дотисне Захід Путіна до оголошення перемир'я на 30 днів в Україні, - читайте в нашому авторському матеріалі.