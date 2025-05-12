У Путіна 12 годин на перемир’я: Німеччина поставила ультиматум Росії

Російський диктатор Володимир Путін повинен відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами речника німецького уряду Стефана Корнеліуса, Німеччина попередила, що "годинник цокає". Якщо Москва не прийме цю вимогу, "почнеться підготовка" до нових санкцій.
"У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир'я, європейська сторона розпочне підготовку до санкцій", - сказав Корнеліус.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розгорнула активну політичну та дипломатичну кампанію, спрямовану на припинення війни в Україні.
Наразі Вашингтон пропонує Києву та Москві оголосити 30-денне перемир’я на лінії фронту. Водночас президент РФ Володимир Путін висуває зустрічні умови: зупинити мобілізацію в Україні та припинити постачання зброї з боку західних країн.
Під час саміту в Києві 10 травня лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" встановили для Росії дедлайн щодо погодження 30-денного перемир’я. У разі відмови агресору загрожує новий пакет міжнародних санкцій.
Чи дотисне Захід Путіна до оголошення перемир'я на 30 днів в Україні, - читайте в нашому авторському матеріалі.
Також нагадаємо, що у ніч на 11 травня Путін відхилив пропозицію щодо припинення вогню та запропонував поновити прямі переговори з Україною та провести зустріч 15 травня в Стамбулі.
А вже наступного дня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня. Цю ініціативу раніше підтримали Україна, Сполучені Штати та "коаліція рішучих".
Пізніше Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.
Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог також підкреслив, що перемовини можуть початися лише після фактичного припинення бойових дій.
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