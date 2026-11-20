"Я хотел бы сказать, переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной, вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите", - обратился диктатор к украинским защитникам.

Напомним, российский диктатор не готов к серьезным переговорам по завершению войны против Украины и планирует продолжать боевые действия по меньшей мере до конца зимы.

Кроме того, Путин нафантазировал, что РФ якобы не начинала войну в Украине , а наоборот - восемь лет пыталась ее завершить, пока "Киев проводил военные мероприятия".

Отметим, в первый день ноября российская армия потеряла 2 500 оккупантов, что стало наибольшим показателем суточных потерь врага с начала полномасштабной войны.