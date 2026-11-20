"Я хотів би сказати, переходьте на нашу сторону, тому що вона є нашою спільною стороною, ось на спільну сторону, на правильну сторону історії та переходьте", - звернувся диктатор до українських захисників.

Нагадаємо, російський диктатор не готовий до серйозних переговорів щодо завершення війни проти України і планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими.

Крім того, Путін нафантазував, що РФ нібито не розпочинала війну в Україні, а навпаки - вісім років намагалася її завершити, поки "Київ проводив військові заходи".

Зазначимо, у перший день листопада російська армія втратила 2 500 окупантів, що стало найбільшим показником добових втрат ворога від початку повномасштабної війни.