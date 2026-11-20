Російський диктатор Володимир Путін закликав українських військових переходити на бік РФ, оскільки це "правильна сторона історії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
"Я хотів би сказати, переходьте на нашу сторону, тому що вона є нашою спільною стороною, ось на спільну сторону, на правильну сторону історії та переходьте", - звернувся диктатор до українських захисників.
Нагадаємо, російський диктатор не готовий до серйозних переговорів щодо завершення війни проти України і планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими.
Крім того, Путін нафантазував, що РФ нібито не розпочинала війну в Україні, а навпаки - вісім років намагалася її завершити, поки "Київ проводив військові заходи".
Зазначимо, у перший день листопада російська армія втратила 2 500 окупантів, що стало найбільшим показником добових втрат ворога від початку повномасштабної війни.
Раніше Financial Times повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на укладенні мирної угоди між Україною та РФ до початку січня.
РБК-Україна також писало, що, за інформацією західних медіа, США пропонували Києву поступитись Донбасом Росії в обмін на членство в НАТО.