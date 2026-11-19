Россия якобы не начинала войну в Украине, а наоборот - восемь лет пыталась ее завершить, пока "Киев проводил военные мероприятия".

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Именно киевский режим начал войну на юго-востоке Украины. Россия восемь лет пыталась урегулировать кризис в Украине, и все эти годы Киев проводил военные мероприятия", - заявил глава Кремля.

Он добавил, что в Анкоридже страна-агрессор согласилась на компромиссы по Украине, которые предложили США, но вопрос "в желании Киева и ЕС с ними согласиться".

"Киев и Европа пока не соглашаются на компромиссы по украинскому урегулированию, но, возможно, придут к этому", - заявил диктатор.

Кроме того, Путин нафантазировал, что Россия якобы не начала войну, а "старается закончить то, что началось восемь лет назад".