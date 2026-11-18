Российский диктатор Владимир Путин не готов к серьезным переговорам о завершении войны против Украины и стремится продолжать боевые действия по меньшей мере до конца зимы, несмотря на запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам источников издания, последние оценки западных разведок подчеркивают желание Путина продолжать боевые действия в Украине, по крайней мере, до конца зимы.

Российский диктатор надеется, что его армия сможет добиться большего прогресса на востоке Украины или что российские атаки с помощью дронов и ракет на Киев, которые приводят к гибели гражданских лиц, смогут усилить украинское сопротивление.

Как отмечают собеседники NYT, на Путина оказывается все большее давление, поскольку Россия продолжает нести значительные потери, сталкивается с трудностями в мобилизации и имеет нестабильную экономику.

Часть источников добавила, что война позволяет Путину подавлять критику внутри России.

Эти оценки совпадают с недавними комментариями европейских дипломатов и лидеров, выражающих сомнения в том, что полномасштабная война, которая продолжается уже почти пять лет, закончится в ближайшее время.

"Мы считаем, что Россия находится в крайне затруднительном положении", - сказал в интервью посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье, имея в виду экономическое положение страны в условиях войны и его влияние на легитимность Путина.

По его словам, российскому диктатору нужна война в Украине, чтобы подкрепить собственное лидерство и собственную нарративную линию.

Дипломат отметил, что Путин выступил против идеи даже частичного прекращения огня.

Эта позиция, по его словам, "откровенно противоречит тому, чего президент Трамп требовал с самого начала, а именно - прекращение боевых действий".

Разведслужбы стран-союзниц по-разному объясняют нежелание Путина договариваться о мире.

Одна из служб считает, что война придает ему цель, а для удержания власти ему нужно объявить о победе, поэтому он хочет заставить Украину страдать этой зимой под шквалом атак.

Один из чиновников предположил, что Путин мог бы согласиться на сделку только на выгодных для себя условиях. По оценке по меньшей мере одной разведки, Кремль потребовал бы отдать России весь Донбасс и пообещать, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Собеседники NYT отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники в Киеве почти наверняка отклонят такие требования, поэтому подобное соглашение нереально.

Некоторые европейские чиновники подозревают, что Москва тянет время и надеется на раскол в поддержке Украины после выборов в Европе в 2027 году.