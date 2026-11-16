Путин встретится с Си Цзиньпином в Китае: среди тем - Украина

Путин встретится с Си Цзиньпином

Путин 18 ноября проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае, говорит Ушаков. Он расскажет об итогах последних контактов с США, включая трехстороннюю встречу в Абу-Даби.

"Переговоры состоятся в расширенном составе, после чего лидеры проведут рабочий завтрак в узком кругу", - говорит Ушаков.

Основными темами переговоров станут:

Украина,

Корейский полуостров,

другие международные вопросы.

Встреча с Трампом

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин также обсудят предстоящие переговоры с президентом США Дональдом Трампом, запланированные на 19 ноября на полях АТЭС.

По словам Ушакова, сейчас идет проработка этой встречи.

"Россия передала Китаю свои соображения по поводу текста совместного заявления по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина", - говорит помощник диктатора.