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Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Китаї: серед тем - Україна

16:43 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін (Колаж РБК-Україна)

У російського диктатора Володимира Путіна підтвердили його зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Однією з тем переговорів буде Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова, передають "РИА-Новости".

Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном

Путін 18 листопада проведе переговори з Сі Цзіньпіном у Китаї, каже Ушаков. Він розповість про підсумки останніх контактів із США, включно з тристоронньою зустріччю в Абу-Дабі.

"Переговори відбудуться у розширеному складі, після чого лідери проведуть робочий сніданок у вузькому колі", - каже Ушаков.

Основними темами перемовин стануть:

  • Україна,
  • Корейський півострів,
  • інші міжнародні питання.

Зустріч із Трампом

Очікується, що Путін та Сі Цзіньпін також обговорять майбутні перемовини з президентом США Дональдом Трампом, заплановану на 19 листопада на полях АТЕС.

З словами Ушакова, наразі йде опрацювання цієї зустрічі.

"Росія передала Китаю свої міркування щодо тексту спільної заяви за підсумками зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна", - каже помічник диктатора.

Раніше РБК-Україна писало, Трамп планує обговорити війну з Іраном на тристоронній зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном. Водночас теми України він уникатиме. Про це Bloomberg заявив високопосадовець адміністрації США.

Переговори відбудуться на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.

Крім того, у Китаї офіційно підтвердили зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним. Вона має відбутися 19 листопада у Шеньчжені.

У Кремлі також підтвердили дату цієї зустрічі. Це зробив речник диктатора Дмитро Пєсков.

Також стало відомо, що Путін і Трамп проведуть зустріч на полях саміту АТЕСа у Китаї. Однією з тем буде закінчення війни Росії проти України.

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