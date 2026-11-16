Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Китаї: серед тем - Україна

У російського диктатора Володимира Путіна підтвердили його зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Однією з тем переговорів буде Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова, передають "РИА-Новости".
Путін 18 листопада проведе переговори з Сі Цзіньпіном у Китаї, каже Ушаков. Він розповість про підсумки останніх контактів із США, включно з тристоронньою зустріччю в Абу-Дабі.
"Переговори відбудуться у розширеному складі, після чого лідери проведуть робочий сніданок у вузькому колі", - каже Ушаков.
Основними темами перемовин стануть:
Очікується, що Путін та Сі Цзіньпін також обговорять майбутні перемовини з президентом США Дональдом Трампом, заплановану на 19 листопада на полях АТЕС.
З словами Ушакова, наразі йде опрацювання цієї зустрічі.
"Росія передала Китаю свої міркування щодо тексту спільної заяви за підсумками зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна", - каже помічник диктатора.
Раніше РБК-Україна писало, Трамп планує обговорити війну з Іраном на тристоронній зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном. Водночас теми України він уникатиме. Про це Bloomberg заявив високопосадовець адміністрації США.
Переговори відбудуться на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.
Крім того, у Китаї офіційно підтвердили зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним. Вона має відбутися 19 листопада у Шеньчжені.
У Кремлі також підтвердили дату цієї зустрічі. Це зробив речник диктатора Дмитро Пєсков.
Також стало відомо, що Путін і Трамп проведуть зустріч на полях саміту АТЕСа у Китаї. Однією з тем буде закінчення війни Росії проти України.