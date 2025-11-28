RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Путин сделал заявление о возможном "мирном саммите" в Будапеште

Фото: Виктор Орбан и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что переговоры РФ и США приведут к проведению "мирного саммита" в венгерской столице - Будапеште.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Диктатор поблагодарил венгерского лидера за готовность предоставить столицу своей страны в качестве дипломатической площадки.

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность содействовать", - сказал Путин.

 

Визит Орбана в Москву

Напомним, в пятницу, 28 ноября, венгерская делегация во главе с премьером Виктором Орбаном прибыла в Кремль для проведения переговоров с Путиным. Вместе с Орбаном в Москву приехал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Перед встречей с главой Кремля Орбан заявил, что главная цель его визита - обеспечить энергетическую безопасность Венгрии.

Во время встречи премьер сразу поднял тему Украины и пожаловался на "последствия войны для Венгрии".

Он заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине.

Что известно о встрече Путина и Трампа, которая сорвалась

Напомним, после телефонного разговора 16 октября президент США Дональд Трамп и Владимир Путин рассматривали возможность личной встречи в Венгрии, которую публично поддержал премьер Виктор Орбан. Будапешт даже начал подготовку к саммиту.

Однако уже через несколько дней в США заявили, что процесс приостановлен из-за недостаточной готовности сторон.

22 октября Трамп окончательно отменил встречу, объяснив, что она имеет смысл только при наличии реальных шансов на мирное соглашение. Путин взамен сказал, что разговор только перенесен.

