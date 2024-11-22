Путин снова сделал заявление о ракете "Орешник"

Российский диктатор Владимир Путин через день после атаки на Днепр сделал новое заявление о российской баллистической ракете "Орешник". Диктатор вновь подчеркнул, что это якобы новейшая российская разработка, и добавил, что у РФ якобы есть запас таких ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись обращения Путина к руководству Минобороны и представителям ВПК, которое распространили российские СМИ.
По словам Путина, ракета "Орешник" - это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которая якобы не модернизация старых советских систем. Как утверждает Путин, эта ракета была создана на базе "новейших разработок".
Путин утверждает, что у России есть запас таких ракет. Но стоит отметить, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли о десятке таких ракет на балансе армии России.
Диктатор также похвастался, что "Орешник" при массированном применении вместе с другими ракетами и средствами поражения якобы будет сопоставим с оружием стратегического значения, но эта ракета - не оружие массового поражения, а "высокоточное оружие".
Кроме того, Путин заявил, что такая ракета как "Орешник" на сегодняшний день якобы есть только России, но в будущем может появиться и в других странах. Более того, по словам диктатора, средств, которые смогли бы перехватить эту ракету, нет во всем мире, а не только в Украине.
В конце обращения диктатор добавил, что после завершения испытаний "Орешник" могут отправить в Сирию, где находится контингент российских военных.
В четверг, 21 ноября, российская армия ударила по Днепру новым видом ракет. Сначала считалось, что для удара по большому украинскому городу была применена межконтинентальная ракета, но впоследствии Путин заявил, что это была баллистическая ракета средней дальности "Орешник".
В пятницу, 22 ноября, ГУР МО Украины заявило, что удар по Днепру был нанесен комплексом "Кедр". Как позже объяснил начальник разведки Кирилл Буданов, "Орешник" - это рабочее название комплекса "Кедр".
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