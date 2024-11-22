Путін знову зробив заяву про ракету "Орєшнік"

За словами Путіна, ракета "Орєшнік" - це балістична ракета в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні, яка нібито не є модернізацією старих радянських систем. Як стверджує Путін, ця ракета була створена на базі "найновіших розробок".

Путін стверджує, що Росія має запас таких ракет. Але варто зазначити, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли про близько десятка таких ракет на балансі армії Росії.

Диктатор також похизувався, що "Орєшнік" за масованого застосування разом з іншими ракетами та засобами ураження нібито буде співставний зі зброєю стратегічного значення, але ця ракета - не зброя масового ураження, а "високоточна зброя".

Крім того, Путін заявив, що така ракета як "Орєшнік" на сьогодні нібито є тільки Росії, але в майбутньому може з'явитися і в інших країнах. Ба більше, за словами диктатора, засобів, які змогли б перехопити цю ракету немає у всьому світі, а не тільки в Україні.

Під кінець звернення диктатор додав, що після завершення випробувань "Орєшнік" можуть відправити в Сирію, де перебуває контингент російських військових.