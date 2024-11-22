Удар комплексом "Кедр" по Днепру. В ГУР рассказали, сколько таких ракет есть у России
Россия может иметь до 10 единиц новой баллистической ракеты. Этим вооружением оккупанты атаковали Днепр 21 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, которого цитирует "Укринформ".
"Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет", - сказал он.
По словам Скибицкого, для того чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний.
"Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", - пояснил представитель украинской разведки.
Удар новой ракетой по Днепру
Напомним, 21 ноября россияне нанесли ракетный удар и, как отмечают в Воздушных силах, впервые применили межконтинентальную баллистическую ракету против Украины.
СМИ сообщали, что оккупанты выпустили по Днепру ракету "Рубеж". Подробнее об этой ракете - можно узнать в материале РБК-Украина.
Российский диктатор Путин заявил, что армия РФ совершила испытательный пуск ракетной системы средней дальности "Орешник" по Днепропетровской области. Предполагается, что указанный "Орешник" - это вышеупомянутый "Рубеж".
ГУР Минобороны сегодня уточнило, что Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время из Астраханской области к Днепру составило 15 минут.
Новая российская ракета имела шесть боевых частей, каждая из которых оборудована шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории составляла более 11 махов.
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