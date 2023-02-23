Путин снова заговорил об "исторических границах" РФ: в ISW объяснили, чем это угрожает

Президент России Владимир Путин возродил свой империалистический нарратив о том, что он сражается за "исторические границы", что может угрожать бывшим советским странам, в том числе Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Путин произнес четырехминутную речь на митинге 22 февраля в Москве, заявив, что в настоящее время "идет битва за исторические рубежи России".

Он назвал прилегающие к России территории "российской исторической землей", когда объявил о полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году.

Путин не делал других заметных замечаний о ходе войны и не обсуждал конкретные задачи на фронте.

"Понятие "исторические границы" России может быть использовано для оправдания агрессии практически против любого из соседей России, а также Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей границы с Россией, поскольку все они содержат территории, которые раньше были либо в Советском Союзе, либо в Российской империи", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что речь Путина также последовала за отменой указа о позиции России в отношении территориальной целостности Молдовы.

Путин отозвал свои приказы МИД России от 2012 года о твердом соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, которые требуют развития дружественных отношений между государствами на основе равенства, уважения их суверенитета и территориальной целостности.

"Отмена указа 2012 года не означает, что Путин намерен атаковать Молдову - для этого у него нет военного потенциала, - хотя это указывает на эскалацию его усилий по подрыву Молдовы", - считают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Представители украинской разведки продолжают считать, что России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для продолжения ее новых наступательных операций в Украине.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прямо обвинил Министерство обороны России в жестоком обращении с наемниками, вызвало сильную негативную реакцию в информационном пространстве.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что правительство США обеспокоено потенциальным укреплением российско-китайских отношений.

Российские войска, вероятно, пытаются увеличить темп своих наступательных операций на рубеже Купянск — Лиман.

Некоторые российские источники опровергли другие заявления России об активизации наступательных операций на западе Луганской области.

Российские войска продолжали наносить наземные удары по всей линии фронта в Донецкой области и обеспечили незначительные территориальные успехи вокруг Бахмута.

Российские и оккупационные власти продолжают публично указывать, что их силы сосредоточены на оборонительных операциях в Херсонской области и Крыму.

Представители разведки США заявили, что президент России Владимир Путин может мобилизовать значительно больше российских сотрудников.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Мая Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.

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