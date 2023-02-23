Путін знову заговорив про "історичні рубежі" РФ: в ISW пояснили, чим це загрожує

Президент Росії Володимир Путін відродив свій імперіалістичний наратив про те, що він бореться за "історичні рубежі", що може загрожувати колишнім радянським країнам, зокрема Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Путін виголосив чотирихвилинну промову на мітингу 22 лютого в Москві, заявивши, що зараз "точиться битва за історичні рубежі Росії".

Він назвав прилеглі до Росії території "російською історичною землею", коли оголосив про повномасштабне вторгнення Росії до України у 2022 році.

Путін не робив інших помітних зауважень про перебіг війни та не обговорював конкретних завдань на фронті.

"Поняття "історичні рубежі" Росії може бути використане для виправдання агресії практично проти будь-якого з сусідів Росії, а також Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які раніше були або в Радянському Союзі, або у Російській імперії", - пишуть аналітики.

Експерти зазначають, що Путін виступив з промовою після скасуванням указу про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови.

Путін відкликав свої накази МЗС Росії від 2012 року про тверде дотримання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності.

"Скасування указу не означає, що Путін має намір атакувати Молдову - для цього він не має військового потенціалу, - хоча це вказує на ескалацію його зусиль щодо підриву Молдови", - вважають аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW

Представники української розвідки продовжують вважати, що Росії не вистачає бойової сили та ресурсів, необхідних для продовження її нових наступальних операцій в Україні.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прямо звинуватив Міністерство оборони Росії у жорстокому поводженні з найманцями, що викликало сильну негативну реакцію в інформаційному просторі.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що уряд США стурбований потенційним зміцненням російсько-китайських відносин.

Російські війська, ймовірно, намагаються збільшити темпи своїх наступальних операцій на рубежі Куп'янськ — Лиман.

Деякі російські джерела спростували інші заяви Росії щодо активізації наступальних операцій на заході Луганської області.

Російські війська продовжували завдавати наземних ударів по всій лінії фронту на Донеччині та забезпечили незначні територіальні успіхи навколо Бахмута.

Російська та окупаційна влада продовжує публічно вказувати, що їх сили зосереджені на оборонних операціях у Херсонській області та Криму.

Представники розвідки США заявили, що президент Росії Володимир Путін може мобілізувати значно більше за російських співробітників.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що громадяни Молдови виявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Травня Санду заявила, що Росія хоче за допомогою людей з військовим вишколом та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.