Путин снова хвастается "новейшими" ракетами: вспомнил об "Орешнике" и не только

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз рассказал о "новейшем" вооружении РФ, в том числе ракетах средней дальности "Орешник".

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и подводного дрона "Посейдон".

По словам диктатора, Россия якобы выполняет все планы по "созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса". 

Диктатор упомянул, что Россия "создала и поставила на боевое дежурство новейший ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". 

"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - сказал он.

При этом, по его словам, межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты для подлодок "были оснащены современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны". 

Также Путин похвастался, что в следующем году Россия поставит на боевое дежурство систему с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат". 

"Наконец, в России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник", и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерными энергетическими установками. Все наши планы выполняются", - добавил диктатор. 

Что говорил Путин раньше

Напомним, российский диктатор Владимир Путин за последние несколько недель уже не один раз упоминал о "новейшем" российском оружии. В частности, сначала он заговорил о крылатой ракете "Буревестник", аналогов которой "в мире нет".

Такая ракета якобы оборудована ядерной энергетической установкой и может преодолевать "сверхдальние расстояния".

Уже через несколько дней глава Кремля сказал о том, что Россия провела "успешные" испытания подводного дрона "Посейдон", который также якобы оборудован ядерной энергетической установкой.

Что касается "Орешника", то примечательно, что глава Кремля заявляет о серийном производстве ракеты с 2024 года.

