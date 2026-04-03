Путин вынужден "прятать" производство ракет в Сибири: The Telegraph назвало причину

Что переносится и куда

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева переезжает из Химок в Омск. Производство ракетных двигателей, которое расположено в Химках, будет перенесено в Пермь.

Хотя "Роскосмос" позиционирует себя как гражданское агентство, оно тесно связано с производством ракет для войны России против Украины. В частности, речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах с ядерным потенциалом РС-28 "Сармат", которые российские медиа называют "самым смертельным оружием в мире" (хотя испытания ракеты провалились по меньшей мере пять раз).

Почему это происходит

Баканов объяснил решение высокими накладными расходами:

"Стоимость промышленного серийного производства в Химках становится чрезмерной из-за высоких накладных расходов", - заявил он.

Однако наблюдатели связывают перемещение с усилением украинских дальнобойных ударов.

В марте экс-министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности" от украинских атак, предупредив, что они могут достигать Уральских гор и дальше.

А спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что "невозможно" защитить всю критическую инфраструктуру России от ударов дронов.

Усиление украинских ударов

В январе "Роскосмос" уже был вынужден перенести разработку ракет-носителей "Ангара" из Московского центра Хруничева в филиал в Омске. За последние две недели Украина нанесла несколько ударов по российским экспортным терминалам на Балтике (Приморск и Усть-Луга), выведя их из строя, а также поразила один из крупнейших заводов по производству взрывчатки в городе Чапаевск.

В ночь на четверг дроны ВСУ подожгли нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новоил" в Уфе, который перерабатывает 7,3 млн тонн нефти в год и расположен примерно в 1400 км от границы Украины.

Владимир Зеленский заявил, что союзники просили его ограничить атаки на российские энергообъекты из-за глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива.

Однако президент подчеркнул, что не будет останавливать удары, пока Россия продолжает бить по украинской энергетике:

"Если Россия готова не атаковать энергетику Украины, тогда мы ответим тем же", - заявил он.