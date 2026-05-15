Путин собирается в Пекин сразу после саммита Трампа и Си Цзиньпина, - СМИ

10:47 15.05.2026 Пт
2 мин
С чем связан визит диктатора в Китай?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин собирается с визитом в Пекин на следующей неделе, 20 мая.

Визит главы Кремля состоится лишь через несколько дней после саммита лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что Путин будет находиться в Китае всего один день. Издание пишет, что его визит вряд ли будет таким же пышным и продуманным до деталей, как у Трампа.

Источники сообщили, что предстоящий визит российского диктатора является частью "рутинных контактов" Москвы и Пекина.

Этот случай станет первым, когда Китай примет лидеров двух государств в одном и том же месяце.

Издание отмечает, что этот визит указывает на усилия Пекина по управлению связями с Москвой и Вашингтоном и обозначения себя как ключевой державы в реалиях, когда мировой порядок становится все более раздробленным.

В четверг, 14 мая, спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита Путина в Китай определены, но точную дату не назвал.

Предыдущий визит российского диктатора в Китай состоялся в конце августа - начале сентября 2025 года.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая впервые за девять лет. Вместе с американским лидером в Пекин прибыла большая бизнес-делегация, в которую вошли руководители Apple, Nvidia и Tesla.

Отметим, во время своего визита в Китай Трамп заявил, что Пекин купит 200 самолетов Boeng в США. Кроме того, американцы разрешили продажу мощных видеокарт для ИИ от компании Nvidia.

