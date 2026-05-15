UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін збирається до Пекіна одразу після саміту Трампа і Сі Цзіньпіна, - ЗМІ

10:47 15.05.2026 Пт
2 хв
З чим пов'язаний візит диктатора до Китаю?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Путін і Сі Цзіньпін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін збирається з візитом до Пекіна наступного тижня, 20 травня.

Візит глави Кремля відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що Путін перебуватиме у Китаї лише один день. Видання пише, що його візит навряд чи буде таким же пишним і продуманим до деталей, як у Трампа.

Джерела повідомили, що майбутній візит російського диктатора є частиною "рутинних контактів" Москви і Пекіна.

Цей випадок стане першим, коли Китай прийме лідерів двох держав в одному й тому самому місяці.

Видання зазначає, що цей візит вказує на зусилля Пекіна з управління зв’язками з Москвою та Вашингтоном і позначення себе як ключової держави в реаліях, коли світовий порядок стає дедалі більш роздробленим.

У четвер, 14 травня, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що терміни візиту Путіна до Китаю визначено, але точну дату не назвав.

Попередній візит російського диктатора до Китаю відбувся наприкінці серпня - на початку вересня 2025 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Китаю 13 травня вперше за дев'ять років. Разом із американським лідером до Пекіна прибула велика бізнес-делегація, до якої увійшли керівники Apple, Nvidia та Tesla.

Зазначимо, під час свого візиту до Китаю Трамп заявив, що Пекін купить 200 літаків Boeng у США. Крім того, американці дозволили продаж потужних відеокарт для ШІ від компанії Nvidia.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінКитайДональд ТрампСі Цзіньпін