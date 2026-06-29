Комментируя слухи о якобы предложениях Украины ограничить зону активных боевых действий только четырьмя оккупированными областями (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской), российский глава категорически отверг такой сценарий.

Он заявил, что подобный шаг стал бы для украинской армии исключительно "спасением" в условиях, которые он назвал "нехваткой личного состава".

По словам спикера, прекращение огня или любая корректировка линии фронта в пользу Украины позволила ВСУ перебросить подразделения по другим направлениям и укрепить оборону.

Только за последнюю неделю украинские беспилотники нанесли ряд точных ударов по ключевым объектам российской инфраструктуры, среди которых ночная операция 28 июня, когда кроме поражения железнодорожного моста в Крыму, Силы обороны успешно атаковали два крупных нефтеперерабатывающих завода на территории РФ.

Дроны преодолели расстояние до 700 км, нанеся удары по предприятиям в Краснодарском крае и Ярославской области, в частности по Славянскому НПЗ, который обеспечивал топливом оккупационные войска на полуострове, что было подтверждено президентом Украины Владимиром Зеленским.