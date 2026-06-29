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Путин заявил об отказе от переговоров на условиях Украины, несмотря на удары по территории РФ

00:48 29.06.2026 Пн
2 мин
Российский диктатор заявил, что не пойдет на уступки Киеву
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)

Россия не намерена вести переговоры на условиях Украины, несмотря на интенсивные и усиливающиеся удары украинских сил по стратегическим объектам в глубине российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Путина в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Комментируя слухи о якобы предложениях Украины ограничить зону активных боевых действий только четырьмя оккупированными областями (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской), российский глава категорически отверг такой сценарий.

Он заявил, что подобный шаг стал бы для украинской армии исключительно "спасением" в условиях, которые он назвал "нехваткой личного состава".

По словам спикера, прекращение огня или любая корректировка линии фронта в пользу Украины позволила ВСУ перебросить подразделения по другим направлениям и укрепить оборону.

Только за последнюю неделю украинские беспилотники нанесли ряд точных ударов по ключевым объектам российской инфраструктуры, среди которых ночная операция 28 июня, когда кроме поражения железнодорожного моста в Крыму, Силы обороны успешно атаковали два крупных нефтеперерабатывающих завода на территории РФ.

Дроны преодолели расстояние до 700 км, нанеся удары по предприятиям в Краснодарском крае и Ярославской области, в частности по Славянскому НПЗ, который обеспечивал топливом оккупационные войска на полуострове, что было подтверждено президентом Украины Владимиром Зеленским.

Параллельно с этим, 25 июня Силы обороны поразили нефтебазу на Кубани, а также провели дальние операции в Уфе, атаковав два завода на рекордном расстоянии 1500 км от линии фронта.

Ранее также сообщалось о полной остановке работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны - завода НОРСИ в Нижегородской области – после успешной атаки украинского беспилотника.

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