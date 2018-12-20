Путін заявив, що РФ не буде перешкоджати проходу суден у Керченській протоці

Фото: Володимир Путін (twitter.com/dimsmirnov175)

Путін заявив, що РФ буде дотримуватися договору з Україною по Азовському морю

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ не буде перешкоджати проходу суден, у тому числі військових, в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на підсумковій прес-конференції 20 грудня.

За словами Путіна, в Керченській протоці склалася складна природна ситуація і там "завжди здійснювалася лоцманська проводка".

"11 вересня минулого року українські судна, в тому числі і військові, виконавши всі вимоги, спокійно були проведені нашими лоцманами в Азовське море і далі в порт. Ніхто не заважав. На цей раз все було по-іншому, це цілеспрямована провокація в ході передвиборчої кампанії пана Порошенка....Без лоцманської проводки невідомо що може трапитись, тим більше публічно деякі діячі сьогодні у Києві заявляють про намір підірвати міст (Кримський міст, - ред.). Ми не можемо цього допустити, це було б безглуздо з нашого боку", - заявив він.

Путін додав, що РФ готова дотримуватися договору з Україною по Азовському морю від 2003 року і не перешкоджає проходу, в тому числі, військових суден.

"У нас є договір від 2003 року, він говорить, що прибережна зона в 5 км від берега - це територіальні води держави, а все інше - загальне море. Ми готові дотримуватися цих домовленостей і не оголошувати одностороніх дій. Що стосується військових судів - постійно треба бути в контакті з прикордонниками, вони здійснюють там прикордонний режим і в умовах воєнного стану, звичайно, я насилу собі уявляю, як військові судна будуть там швендяти. Але нам би хотілося все нормалізувати. Ми не перешкоджаємо, в тому числі, військовим судам", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коментуючи події в Керченській протоці 25 листопада, коли Росія захопила три українські судна і 24 моряка, Путін заявив, що це була "провокація" української сторони.

Крім того, Путін заявив про "несприятливу обстановку" в Україні.