Путін заявив про "несприятливу обстановку" в Україні

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін розповів про спрощення отримання громадянства РФ для українців

Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів про спрощення отримання громадянства РФ для українців. Про це він розповів сьогодні, 20 грудня, під час підсумкової прес-конференції.

"Що стосується прийняття громадянства, це має відношення не тільки до подій на південному сході України. Ми робимо не тільки для тих, хто живе на тих територіях. Уряд зараз готує поправки в закон про громадянство. Це робиться для того, щоб показати, що ми не прагнемо і не будемо підтримувати політики, пов'язані з розколом і розтягненням російського і українського народів. Що зараз роблять сьогоднішні влади? Вони, фактично про це говорять, розтягують російський і український народи. І за це їм все прощають", - заявив він.

Путін заявив про низький рівень життя на окупованому Донбасі. Він також заявив, що і на підконтрольній уряду України території ситуація "не краще".

"А в Україні що краще? Там приблизно так само, як на Донбасі. Все гірше і гірше стає. Всі в умовах війни і військових дій, все прощається всередині країни, а вже поза - точно. За це платять. Черговий транш МВФ зараз отримають - це лише виплатити зарплати та пенсії...Там в цілому несприятлива обстановка, я вважаю. І в економіці, соціалці, з точки зору внутрішньополітичних процесів. А народи наші близькі, пов'язані історичним корінням і ми будемо робити все, щоб підтримати такий стан справ. Вносяться зміни в закон про громадянство, він буде прийнятий на початку наступного року", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виступаючи на прес-конференції, Путін заявив, що спроби України силовим шляхом повернути окупований Донбас приречені на провал.