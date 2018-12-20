Путин заявил, что РФ не будет препятствовать проходу судов в Керченском проливе

Фото: Владимир Путин (twitter.com/dimsmirnov175)

Путин заявил, что РФ будет придерживаться договора с Украиной по Азовскому морю

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ не будет препятствовать проходу судов, в том числе военных, в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

По словам Путина, в Керченском проливе сложилась сложная природная ситуация и там "всегда осуществлялась лоцманская проводка".

"11 сентября прошлого года украинские суда, в том числе и военные, исполнив все требования, спокойно были проведены нашими лоцманами в Азовское море и дальше в порт. Никто не мешал. На этот раз все было по-другому, это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко….Без лоцманской проводки неизвестно что может случиться, тем более публично некоторые деятели сегодня в Киеве заявляют о намерении подорвать мост (Крымский мост, - ред.). Мы не можем этого допустить, это было бы нелепо с нашей стороны", - заявил он.

Путин добавил, что РФ готова придерживаться договора с Украиной по Азовскому морю от 2003 года и не препятствует проходу, в том числе, военных судов.

"У нас есть договор от 2003 года, он говорит, что прибрежная зона в 5 км от берега - это территориальные воды государства, а все остальное - общее море. Мы готовы придерживаться этих договоренностей и не объявлять односторонних действий. Что касается военных судов - постоянно надо быть в контакте с пограничниками, они осуществляют там режим пограничный и в условиях военного положения, конечно, я с трудом себе представляю, как военные суда будут там шастать. Но нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе, военным судам", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что комментируя события в Керченском проливе 25 ноября, когда Россия захватила три украинских судна и 24 моряка, Путин заявил, что это была "провокация" украинской стороны.

Кроме того, Путин заявил о "неблагоприятной обстановке" в Украине.