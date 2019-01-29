США звинуватили Huawei в шпигунстві

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Влада США висунула офіційні звинувачення

Влада США висунула офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов'язаного з порушенням санкцій проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, в Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану

Із заявою про це виступив виконуючий обов'язки генпрокурора США Метью Уітекер.

Повідомляється, що справа про викрадення комерційної таємниці триває з 2014 року, а самі події відбулись у 2012 році. Мова йде про посилку Huawei своїх інженерів в американську компанію T-Mobile, щоб познайомитися з роботою робота Tappy, який імітує використання смартфонів.

Крім того, Мін'юст США вирішив, що Huawei вчинила банківське шахрайство, оскільки надала недостовірну інформацію про стосунки зі своїм іранським підрозділом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Huawei звільнила громадянина Китаю, топ-менеджера компанії Ван Вейцзина, заарештованого напередодні у Польщі за підозрою в шпигунстві.