ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Huawei через суд вимагає зняти американські санкції

Новини » Телеком & IT    29.05.2019 - 08:26
Huawei через суд вимагає зняти американські санкції
Ілюстративне фото (twitter.com/VizWorld)

Huawei намагається оскаржити внесення в чорний список США

Китайський виробник електроніки Huawei подав до суду з вимогою визнати неконституційною частину закону про національну безпеку США, через яку компанію внесли до чорного списку. Про це повідомляє CNBC.

Повідомляється, що до окружного суду по східному округу Техасу надійшов позов від представників Huawei, які вважають неконституційним розділ 889 Закону про національну оборону (NDAA). Відзначимо, дана норма дозволяє вводити санкції проти компаній без пояснень. Юристи китайської компанії стверджують, що за Конституцією США мають право на захист.

Передбачається, що якщо суд визнає правоту Huawei, то у компанії з'являться підстави домогтися виключення з чорного списку Міністерства торгівлі і продовжити діяльність на території США.

Нагадаємо, в січні 2019 року американська влада офіційно звинуватила Huawei в шпигунстві. Після цього у травні в рамках чергового раунду торгової війни з Китаєм Вашингтон помістив компанію в чорний список слідом за тим, як президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації для захисту мереж зв'язку. Даним указом блокуються транзакції між американськими компаніями і Huawei.

На даний момент Міністерство торгівлі США видало Huawei тимчасову ліцензію, завдяки якій вона зможе підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення своїх пристроїв на американській території до 19 серпня.

 

Суд відхилив прохання екс-радника Трампа замінити суддю по "російській справі"
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайHuaweiСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся